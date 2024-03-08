Dünyanın en eski ormanı bulundu! Tamı tamına 400 milyon yıllık orman bakın neredeymiş… Bilim insanları tarafından 400 milyon yıl öncesinden bugüne gelen fosilleşmiş bir orman keşfedildi. Belki de evrimin henüz keşfedilmemiş sırlarını saklayan bu orman bakın neredeymiş…

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Dünyanın en eski ormanı tamı tamına 400 milyon yıl öncesine ait olan fosilleşmiş bir orman keşfedildi. Bilim insanları, keşfedilen bu fosilleşmiş orman evrimin henüz keşfedilmeyen sırlarını bulmada yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Bu dünyanın en eski fosilleşmiş ormanı, İngiltere'nin Güneybatısında yer alan Somerset bölgesinde bulunan Minehead'deki kumtaşından oluşan yüksek rakımlı falezlerde bulundu.

Cambridge ve Cardiff Üniversiteleri'nden araştırmacılar buluşlarının İngiltere'de en eski fosilleşmiş ağaçlar ve dünyanın da bilinen en eskileri olduğunu aktardı.

Yüzlerce milyon yıl…

TRT Haber'in BBC Türkçe'den aktardığı bilgilere göre Kalamopiton diye bilinen ağaçlar, palmiye ağaçlarını andırıyor. Günümüzdeki ağaçların "prototipi" diye tanımlanan ağaçların en büyüğü 2 ila 4 metre uzunluğuna kadar erişmekte.

Ayrıca araştırmacılar, bitki fosillerini, kalıntılarını ve ayrıca ağaç gövdesi fosillerini ve kök izlerini de buldu. Fosiller, ağaçların çevreyi nasıl şekillendirdiklerini, nehir yataklarını ve kıyı şeritlerini yüzlerce milyon yıl önce nasıl dengede tuttuklarının kanıtı niteliğinde.