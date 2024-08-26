Dünyanın en iyi patlıcanlı yemeği seçildi! İşte, Hünkar Beğendi tarifi... Dünyanın en iyi patlıcan yemeği seçilen 'Hünkar Beğendi' hakkında aramalar hız kazandı. İşte merak edilen 'Hünkar Beğendi' tarifi...

Editör: Salih Demirgan

Dünya genelinde en çok sevilen yemekler listesi belli oldu. Dünya genelinde yemek kültürlerini araştıran Taste Atlas, 2024 yılı itibariyle patlıcan ile yapılan en iyi 10 yemeği açıkladı.

Paylaşılan listeye göre dünyanın en iyi patlıcanlı yemeği 'Hünkar Beğendi' oldu.

Dünyanın en iyi patlıcan yemeği seçilen 'Hünkar Beğendi' hakkında aramalar hız kazandı.

'Hünkar Beğendi' tarifi günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki Hünkar Beğendi nasıl yapılır?

İşte 'Hünkar Beğendi' tarifi...

Gerekli Malzemeler

Etli Kısım İçin:

- 500 gram kuşbaşı doğranmış kuzu eti

- 1 büyük soğan, ince doğranmış

- 2 diş sarımsak, ezilmiş

- 2 büyük domates, soyulmuş ve doğranmış

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

- 1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz ve karabiber

- 1 su bardağı sıcak su veya et suyu

Beğendi İçin:

- 3-4 adet közlenmiş patlıcan

- 2 yemek kaşığı un

- 1 su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- Tuz ve karabiber

Yapılışı

Etin Hazırlanması:

- Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte mühürleyin.

- Soğan ve sarımsağı ekleyin, birkaç dakika kavurun.

- Domates salçasını ilave edin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

- Domatesleri ekleyin ve karıştırın. Baharatları ekleyin, ardından sıcak suyu ilave edin.

- Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 40-50 dakika).

Beğendinin Hazırlanması:

- Patlıcanları közleyin, kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın.

- Bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyip birkaç dakika kavurun.

- Yavaş yavaş sütü ekleyin, sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayın.

- Doğranmış patlıcanları ekleyin ve karıştırın.

- Son olarak kaşar peynirini ekleyin, eriyene kadar karıştırın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Servis

- Hazırladığınız beğendiyi bir servis tabağına alın.

- Üzerine pişmiş etleri yerleştirin.

- Sıcak servis yapın.