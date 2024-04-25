Dünyanın en iyi sebze yemekleri belli oldu: O Türk yemeği ilk ona damgasını vurdu! Taste Atlas tarafından yayınlanan dünyanın en iyi sebze yemekleri listesi güncellendi. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan o yemek adını ilk ona yazdırdı. İşte, listeye damga vuran pilav denilince ilk akla gelen o yemek bakın neymiş…

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Çevrimiçi bir yemek rehberi olan Taste Atlas yemek konusunda ki araştırmalarını yeniledi. Bu kez sebze yemeklerini değerlendirdiği listede yer alan o Türk lezzetti şaşırttı.

Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alan ve pilav denildiği anda akla gelen sulu yemekler arasında baş köşede olan kuru fasulye dünyanın en iyi sebze yemekleri listesine ilk onda girdi.

Damak çatlatan birçok lezzetin bulunduğu söz konusu listede yer alan kuru fasulye hem Türkiye’nin hem de tüm dünyanın favorileri arasında bakın kaçıncı sıradan listeye dahil olmuş…

İşte, dünyanın en güzel sebze yemekleri…

1 - RATATOUILLE / FRANSA

2 - JAPCHAE / GÜNEY KORE

3 - PARMIGIANA / İTALYA

4 - FEIJOADA / BREZİLYA

5 - TEMPE / JAVA – ENDONEZYA

6- FEIJOADA À PORTUGUESA / PORTEKİZ

7 - FRITTO MISTO / İTALYA

8 - CHANA MASALA / HİNDİSTAN

9 - KURU FASULYE / TÜRKİYE

10 - YEMİSTA / YUNANİSTAN