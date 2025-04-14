Dünyanın en iyi sokak lezzeti belli oldu! Döneri, lahmacunu gerisinde bıraktı

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Dünya mutfaklarından çıkan eşsiz lezzetleri kullanıcıları aracılığıyla değerlendiren çevrim içi lezzet rehberi Taste Atlas tarafından bu kez sokak lezzetleri oylandı.

Dünyanın her yerinden birçok lezzetinin değerlendirildiği ankette zirveye Cezayir’in damak çatlatan lezzeti zirveye yerleşmeyi başardı.

Lezzetleriyle hemen her yaştan insanın favorisi olan lahmacun, döner ve kokoreç gibi tatları gerisinde bırakan Karantika sadeliği ile en iyi sokak lezzeti unvanını aldı.

Nohut unu, yumurta, yağ ve baharatlarla hazırlanan Karantika'nın başarısı yumuşak dokusu ve benzersiz lezzetin ardından gelen yemekler de dikkat çekti.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 SOKAK YEMEĞİ

1- Garantiita – Cezayir

2- Guotie (Çin Mantısı – kızartılmış) – Çin

3- Siomay (Buharda pişmiş balıklı dim sum) – Endonezya

4- Quesabirria (Peynirli ve etli taco) – Meksika

5- Parotta (Kat kat yapılan bir çeşit gözleme) – Hindistan

6- Amritsari Kulcha (Baharatlı patates dolgulu naan ekmeği) – Hindistan

7- Ohn No Khao Swe (Hindistan cevizi sütlü erişte çorbası) – Myanmar

8- Tacos (Genel olarak taco çeşitleri) – Meksika

9- Shawarma (Döner benzeri Arap yemeği) – Orta Doğu

10- Bánh Mì (Vietnam sandviçi – genel ad) – Vietnam

İlk 10 yemeğin yanı sıra söz konusu listede Türkiye'nin en sevilen yemeklerde başı çeken İskender 25, kokoreç 65, lahmacun 66, tantuni 76 sıradan kendine yer buldu.