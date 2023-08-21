Dünyanın en kısa IQ testi! Sadece 3 soru! Çözenden zeka fışkırıyor... Ne kadar zeki olduğunuzu test etmek istiyorsanız, yüzde 80'nin çözemediği 3 soruya göz atabilirsiniz...

ensonhaber.com

Zekanın seviyesi, IQ testlerinde saklı...

Ne kadar zeki olduğunu görmenize olanak tanıyan "Bilişsel Yansıma Testi" (CRT) sadece üç sorudan oluşuyor. Bu nedenle dünyanın en kısa IQ testi olarak geçiyor.

Basit bir sorunun aslında göründüğünden daha zor olabileceğini tespit etme yeteneğinizi değerlendiriyor.

İşte zekanızı ortaya koyacak o 3 soru...

Soru 1:

Bir sopa ve bir topun toplam maliyeti 1,10 sterlin. Sopanın fiyatı toptan 1,00 sterlin daha fazla. Topun fiyatı ne kadardır?

Soru 2:

Beş makinenin beş cihaz üretmesi beş dakika sürüyorsa, 100 makinenin 100 cihaz üretmesi ne kadar sürer?

Soru 3:

Bir gölde, nilüfer yapraklarından oluşan bir yama vardır. Her gün, yamanın boyutu iki katına çıkıyor. Yamanın gölün tamamını kaplaması 48 gün sürüyorsa, gölün yarısını kaplaması ne kadar sürer?

En sık tahmin edilen cevaplar

1. 10 peni

2. 100 dakika

3. 24 gün

Ancak yanlış...

İşte DOĞRU CEVAPLAR!

1. Top aslında 0,05 peni eder.

Beyzbol sopasına x dersek ve sopa toptan 1 dolar daha fazlaysa sopa x+1 dolar olmuş olur.

Bu bağlamda beyzbol sopasının ve topunun toplam fiyatı 1.1 dolardır.

Yani denklemi x+(x+1)=1.1 şeklinde yazabiliriz.

Sonrasında sırasıyla;

2x + 1 = 1.1

2x = 1.1 - 1

2x = 0.1

x = 0.05

2. 100 cihaz yapmak 5 dakika sürer. Beş makine beş dakika içinde beş cihaz yapabilir; dolayısıyla bir makine de beş dakika içinde bir cihaz yapacaktır. Bu nedenle, hepsi de cihaz yapan 100 makinemiz varsa, beş dakikada 100 cihaz yapabilirler.

3. Yamanın gölün yarısını kaplaması 47 gün sürer. Eğer yama her gün ileriye doğru iki katına çıkıyorsa, geriye doğru yarıya inecektir. Yani 47'nci günde gölün yarısı dolmuştur.