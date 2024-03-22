Dünya’nın en pahalı caddeleri belli oldu: Türkiye’de listeye girdi! İşte, Türkiye’nin en pahalı caddeleri… Cushman & Wakefield, ‘Dünya Geneli Ana Caddeler 2023’ raporunu yayınladı. Rapora göre Dünya’nın en pahalı caddeleri arasına Türkiye’de herkesin gözdesi olan o cadde ismini yazdırdı…

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Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, dünya genelinde sınıfının zirvesinde yer alan ana konumlardaki kiralara odaklanarak hazırladığı ‘Dünya Geneli Ana Caddeler 2023’ raporunu yayınladı.

Yayınlanan rapora göre Türkiye’nin o caddesi de listeye adını yazdırdı. Dünya Geneli Ana Caddeler 2023 raporuna adını yazdıran Türklerin ve hatta turistlerin en uğrak caddesi 20 sıraya adını yazdırdı.

İşte, Türkiye’nin en pahalı caddesi…

New York'un Beşinci Caddesi rapora göre, dünyanın en pahalı perakende bölgesi olarak birinciliğini koruyor. Raporun detaylarına bakıldığında ise Milano'nun Via Montenapoleone bölgesi bir sıra yükselerek ikinci sıraya yerleşti ve üçüncü sıradaki Hong Kong'un Tsim Sha Tsui bölgesini geride bıraktı.

En büyük yükseliş ise İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Metrekarede yıllık 2.500 euro ile 31’inci sıradan 20’nci sıraya yükseldi.