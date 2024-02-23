Haberler



Bilgi



Dünyanın en romantik şehirleri belli oldu! Türkiye ilk 3’e girdi…

Dünyanın en romantik şehirleri belli oldu! Türkiye ilk 3’e girdi… Dünyanın en romantik şehirleri Uplifers isimli bir web sitesi tarafından belirlendi. Listenin başında ise Türkiye’den üç şehir yer aldı. İşte, Türkiye’nin en romantik şehirleri…