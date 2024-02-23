Dünyanın en romantik şehirleri belli oldu! Türkiye ilk 3’e girdi…

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Uplifers isimli kullanıcı deneyimlerine yönelik araştırmalar yapan bir web sitesi tarafından dünyanın en romantik şehirleri belirlendi.
Belirlenen şehirler arasında Türkiye’de yer alan şehirler özellikle de turistlerin uğrak noktaların başında geliyor.
Dünyanın en romantik 10 şehri arasına ülkemizden 4 şehir dahil oldu. Özellikle de ilk 3’te yer alan şehirler hem atmosferi hem de çift tatillerinde sıkça tercih ediliyor.
İşte, dünyanın en romantik 10 şehri…
1) Nevşehir, Kapadokya
2) Bursa, Uludağ
3) Çanakkale, Bozcaada
4) Fransa, Paris
5) İtalya, Roma
6) İtalya, Venedik
7) Belçika, Brugge
8) Çek Cumhuriyeti, Prag
9) Yunanistan, Santorini
10) İstanbul
Kaynak: Uplifers