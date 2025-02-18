Dünyanın en zengin ülkesi şaşırttı! O ülkenin kendisi küçük ama ekonomisi büyük

Haber Merkezi

Dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasında yer alan küçük yüz ölçümüne karşın güçlü ekonomisiyle şaşkına çeviren o ülke lüks yaşam tarzı, vergi avantajları ve turizm gelirleriyle dünyanın en zengin ülkesi unvanına sahip.

Bir ülkenin ekonomik gücünün yüz ölçümüyle doğru orantılı olduğu düşüncesi Monaco ile çürütülüyor! Sadece 2,1 km² büyüklüğündeki bu küçük prenslik, dünyanın en zengin ülkesi unvanını taşıyor.

İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’ndan bile 5,5 kat daha küçük bir alana sahip olan Monaco, kişi başına düşen gelirde dünya liderliğini koruyor. Lüks yaşamın merkezi olarak bilinen ülke, dünyanın en varlıklı iş insanları ve ünlülerine ev sahipliği yapıyor.

KENDİ KÜÇÜK EKONOMİSİ BÜYÜK

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Monaco, yüz ölçümünün küçüklüğüne rağmen ekonomik bir dev olmayı başarıyor. Sadece 2,1 km²’lik alana sahip bu prenslik, lüks yaşamın ve küresel finans dünyasının en prestijli merkezlerinden biri konumunda yer alıyor.

Gayrimenkulde Dünya Lideri

Monaco, metrekare başına 100 bin euroyu aşan konut fiyatları ile dünyanın en pahalı emlak piyasalarından birine sahip. Burada yaşamak isteyenlerin, yalnızca kira ödemekle kalmayıp, en az 500 bin euroyu bir Monaco bankasında bulundurduğunu kanıtlaması gerekiyor.

Vergi Cenneti

Ülkede gelir vergisi yok (Fransız vatandaşları hariç) ve şirketler için oldukça düşük vergi oranları uygulanıyor. Bu durum, milyarderler ve büyük şirketlerin Monaco’yu tercih etmesini sağlıyor. Küçük bir ülke olmasına rağmen küresel finans merkezlerinden biri haline gelmiş durumda.

Turizm ve Lüksün Başkenti

Monaco, Monte Carlo Casino, yat limanları ve lüks otelleriyle turistlerin gözdesi. Ayrıca, Formula 1 Monaco Grand Prix gibi dünyaca ünlü etkinliklerle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

Denizcilik ve Çevre Çalışmaları

Sadece finans ve turizmle sınırlı kalmayan Monaco, deniz araştırmaları ve çevre koruma projelerine de büyük yatırımlar yapıyor. Oşinografi Müzesi ve koruma altındaki deniz habitatlarıyla sürdürülebilir kalkınmaya da önem veriyor.