Dünyanın ilk futbol takımı hangisi? İlk takım bakın hangi ülkede kurulmuş... Dünyanın ilk futbol takımı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte dünyada kurulan ilk futbol takımı...

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Futbol dünya üzerinde en çok takip edilen spor dallarının başında yer almaktadır.

Futbolseverler futbol tarihi hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırarak meraklarını gideriyor.

Bir çok kişi tarafından cevabı merak edilenler arasında "Dünyanın ilk futbol takımı hangisi?" sorusu yer almaktadır.

Dünyanın ilk futbol takımı hakkında bilmeniz gereken bilgileri sizler için derledik.

Peki, dünyanın ilk futbol takımı hangisi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Dünyanın ilk futbol takımı

Sheffield Football Club, Ekim 1857'de kurulan ve FIFA tarafından dünyada halen futbol oynayan en eski kulüp olarak tanınmaktadır.

Sheffield Football Club, Kuzey İngiltere'de bulunan Sheffield şehrinin futbol takımıdır.

Sheffield FC başlangıçta Sheffield Kurallarına göre maçlar oynadı ve 1878'e kadar yeni FA kurallarını resmi olarak kabul etmedi.

Natheniel Creswick ve William Prest adlı iki eski Harrow okulu mensubu 24 Ekim 1857'de Sheffield FC'yi kurdular.

Herhangi bir okul ya da üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan ilk futbol kulübü olan Sheffield FC uzun bir süre maçlarını günümüzde Sheffield United'ın sahası olan Bramall Lane'de yapmıştır.

Sheffield FC'nin, komşu Hallam FC ile 1861 yılından beri oynadığı futbol maçları dünyanın en eski yerel derbisi olarak kabul edilmektedir. İki kulüpte günümüzde İngiltere Kuzey Bölgesi Doğu Liginde bulunmaktadırlar.