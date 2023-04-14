Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu halka açık mı, gezilebilir mi? Sirkeci'ye demir atıyor... Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak devasa savaş gemisi TCG Anadolu, Sirkeci'ye gelecek. Peki, TCD Anadolu halka açılacak mı? TCG SİHA gemisi gezilecek mi? İşte ziyaret günleri ve detayları...

Türkiye'nin gururu "TCG Anadolu", geliyor...

Dünyanın ilk SİHA savaş gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu, Sirkeci'ye demir atacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen devasa gemi, özellikleriyle hayran bırakıyor.

TCG Anadolu üzerine SİHA'lar iniş-kalkış yapabilecek.

Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuşurken halkın ziyaretine de açılacağını aktardı.

Milli gurur TCG Anadolu gemisi ile ilgili merak edilenler ve ziyaret detayları merak ediliyor.

Peki, TCG Anadolu ziyarete açılacak mı, ne zaman? TCG Anadolu nerede gezilecek? İşte detaylar...

TCG Anadolu ziyarete açık mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz. Bu gemimizi Sirkeci'de halka açacağız." dedi. Ancak ziyaret günleri ve saatleri hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor.