Dünyayı şoke eden görüntüler! Eyfel Kulesi yandı mı 2024? Alevler içinde kalınca... Fransa'nın Paris kentindeki simgesel yapısı Eyfel Kulesi'nde yangın iddiaları dikkatleri çekti. Birçok kişi "Eyfel Kulesi yandı mı" merak ediyor. İşte bölgedeki son durum...

ensonhaber.com

Fransa'nın Paris kentindeki Eyfel Kulesi kentin simgesel yapıları arasında yer alıyor ve her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Eyfel Kulesi'nde yangın çıktığı iddiaları dünya genelinde gündem oldu.

Kulenin alevler içindeki görüntüleri, sosyal medyayı şoke etti.

Peki; Eyfel Kulesi'nde yangın çıktı mı? İşte, yangın görüntüleri ve detaylar...

Eyfel yangını

Oldukça gerçekçi duran Eyfel Kulesi yangını görüntüleri birçok sosyal medya kullanıcısının bu olaya inanmasına sebep oldu.

Reuters'da yer alan habere göre; Eyfel Kulesi'nde çıkan yangın fotoğrafı görüntüleri gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Yapay zekanın işi

Ayrıca Eyfel Kulesi’nin resmi web sitesinde herhangi bir yangın bildirimi ya da haberi bulunmuyor.

Servis edilen fotoğrafların yapay zeka ya da benzeri bir teknoloji ile üretildiği düşünülüyor.