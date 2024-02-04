Durdu durdu, turnayı gözünden vurdu! Real Madrid’in efsanesi Beşiktaş’a geliyor Bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Beşiktaş, transferde şaha kalktı. İspanyol basını duyurdu: Bir dönem Real Madrid’de tarih yazan yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

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Beşiktaş, bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Sezonun geri kalan kısmında daha başarılı olmak için tecrübeli isimlerin transfer çalışmalarına devam ediyor.

Takımın başında Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik adam Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, beklenen performansı sergileyemedi.

Bu durum, Siyah Beyazlı ekibin transfer stratejisini yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

Kulübün bu sezonu kayıp olarak değerlendirdiği ve önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başladığı belirtiliyor.

Bu kapsamda transfer listesindeki ilk isim Real Madrid’in eski yıldızı!

Isco'ya kancayı taktı

Futbol dünyasında transfer dedikoduları hız kesmeden devam ediyor. İspanyon basını Minutoencancha'nın haberine göre, Beşiktaş'ın hedefinde Real Betis'in önemli oyuncularından Isco var.

Bir dönem Real Madrid forması terleten yıldız oyuncu taraftarları heyecanlandırmış durumda.

İspanyol basını siyah-beyazlıların Isco’ya ilgisini şu sözlerle ifade etti:

"Beşiktaş'ın Isco'yu transfer etme isteği, Betis taraftarlarını tedirgin ediyor. Isco her ne kadar Betis ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzatsa ve serbest kalma maddesi 20 milyon euro olarak belirlense de Türk kulübünün bu transferdeki ısrarı sürüyor.

Siyah-Beyazlılar, İspanyol yıldız için sözleşme engellerini birer birer aşmaya kararlı. İstanbul ekibi, Isco'yu transfer edemezse Inter'den Davy Klaassen'e yönelecek.”