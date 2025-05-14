Dut pekmezi öksürüğe iyi gelir mi? Dut pekmezi balgam söker mi?

Hüseyin Topuz

Artan soğuk algınlığı ve grip vakalarıyla birlikte, doğal şifa kaynaklarına olan ilgi her geçen gün artıyor.

Bu doğal ürünlerin başında ise dut pekmezi geliyor. Peki, dut pekmezi gerçekten öksürüğe iyi gelir mi? Balgam sökücü etkisi var mı?

Dut pekmezi, özellikle kara dut meyvesinden elde edilen yoğun kıvamlı ve doğal bir besindir. Yüksek oranda antioksidan, demir ve vitamin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinir.

Bununla birlikte, geçmişten günümüze özellikle Anadolu’da öksürük ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarında doğal destek olarak kullanılmıştır.

Öksürüğe karşı etkili mi?

Uzmanlar, dut pekmezinin yumuşatıcı etkisi sayesinde boğaz tahrişini azaltabileceğini ve kuru öksürüğün hafifletilmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Pekmez içeriğindeki doğal şekerler, boğazı kaplayarak öksürük hissini yatıştırabilir. Dut pekmezinin sıcak suyla birlikte tüketilmesi, balgamın yumuşamasına yardımcı olabilir.

Özellikle kara dut, doğal balgam sökücü olarak halk arasında yaygın bir şekilde kullanılır. Ancak bu etki, tıbbi tedavinin yerini tutmaz; destekleyici olarak değerlendirilmelidir.