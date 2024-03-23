Duyan Adana’ya akın ediyor! ‘Adanus’un dünyada benzeri yok… Adana’da bilim dünyasında yeni bir tür kazandırıldı. Adını mitolojiden ve şehirden alan ‘Adanus’ görenleri güzelliğiyle büyülüyor. İşte, eşi benzeri olmayan Adanus…

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Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde sürdürülen botanik çalışmaları sonucunda eşi benzeri olmayan bir tür keşfedildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Eker tarafından keşfedilen bu tür Adana’nın mitolojik ismi olan “Adanus” ismini alırken güzelliği ise göreni büyüleyecek türden.

Bilim literatürüne ise "Gladiolus adanus Eker & Sağıroğlu" olarak kaydedilen bitkinin Türkçe ismi ise "Adana kılıçotu" olarak belirlendi.

İlk olarak 2016 yılında yapılan bir arazi çalışması sırasında keşfedilen bu bitki, 2018 yılında örnekler alınarak incelenmeye başlandı.

Sakarya Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ile yapılan çalışmada ise bitkinin yeni bir tür olduğu kesin olarak belirlendi.

Keşfi gerçekleştiren profesör ise, daha önce keşfettiği bitkilere şehir, ilçe, dağ, bilim insanı gibi isimler verdiğini, bu sefer ise Adana'nın kadim bir şehir olmasından ve mitolojik isminin güzelliğinden dolayı bu ismi tercih ettiğini söyledi.

İşte, Adanus…

Adanus’un yeni bir tür olarak kabul edilmesi için, bitkinin ulusal veya uluslararası hakemli bir bilimsel dergide yayınlanması gerekiyor. Bu tür hakkında hazırlanan makale, "Phytotaxa" isimli dergiye sundular. Alanında uzman hakemler tarafından incelenen makale ve yeni tür onaylandı. Makale derginin mart sayısında yayınlandı.