Duyan bir daha balığı unlamıyor! Bakın neye sebep oluyormuş… Sağlıklı beslenme ile ilgili verdiği bilgilerle sıkça takip edilen Canan Karatay bu kez balık tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Balığı unlayanlar bu uyarıdan sonra bir kez daha düşünecek. Bakın neye sebep oluyormuş…

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Sağlıklı yaşam hakkında yaptığı çeşitli uyarılarla dikkatleri çeken Prof. Dr. Canan Karatay balık tüketimi hakkında çarpıcı bir uyarıda bulundu. Özellikle de Türk halkının genel olarak unlayarak tükettiği balık aslında öyle bir şeye sebep oluyormuş ki duyan şaşıp kalıyor.

Karatay, balığın unlanarak pişirilmesi sağlık açısından aslında hiçte sanıldığı gibi faydalı olmuyor. Aksine sağlığınızı tehdit edebilecek sorunlara neden olabiliyor.

Neden olduklarını duyduktan sonra bir daha balığı unlamaya yanaşmayacak kızartmadan kaçacaksınız.

Bağlığı unlayarak kızartmak bakın nelere sebep oluyormuş….

Adeta sağlıklı yaşam profesörü olan Dr. Canan Karatay önerilerini bu kez balık tüketimi hakkında yaptı. Uyarılarına bir yenisini daha ekleyen Karatay, "Balığı alıp, unlayıp kızartmanız kanserojendir.

Karadenizliler bana kızmasın. Hamsiyi ben çok severim. Hamsi çok önemlidir hakikaten. Biz hamsiyi tuzlarız ve bütün kış yeriz çiğ çiğ." diyerek unlanan ve kızartılan balığın kansere yol açtığının altını önemle çizdi.

Unlayarak kızartma yönteminin yerine farklı tüketim önerileri veren sağlıklı yaşam profesörü, Omega 3 bakımında oldukça zengin olan besin hakkında kızartma yerine ızgara olarak ya da fırında buğlama yapılarak tüketilmesi konusunda önerilerde bulundu.