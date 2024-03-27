Duyan bir daha koymuyor! Meğer o 5 ürün bulaşık makinesinin ömründen ömür alıyormuş… Hayatımızı kolaylaştıran ev aletleri arasında bulaşık makineleri ilk sırada gelir. Mutfakta adeta elimiz kolumuz olan bulaşık makinelerinde her ürünün yıkanması doğru değildir. İşte, bulaşık makinenizin ömrünü uzatmak için bir daha makineye atmamız gereken ürünler…

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Mutfakların vazgeçilmez aletlerinden olan bulaşık makineleri zahmetli mutfak işlerini kolaylaştırmada en etkili olan ev aletlerindendir.

Mutfaktaki hemen her ürünü kirlendiğinde makineye koyarak hem zamandan hem de sudan tasarruf ederek yıkayabiliyoruz. Ancak elektrikli olan bu makineler bazı durumlarda arızalar verebiliyor.

Arıza nedenlerinin başında ise makinede yıkanan yanlış ürünler geliyor. Eğer sizde her elinize geçeni hemen makineye atıyor ve yıkıyorsanız bir kez daha düşünmeniz gerekecek.

Bulaşık makinesine düşünmeden attığınız o ürünler resmen makinenizin ömründen ömür götürüyor ve arızalanmasına neden oluyor.

İşte, bulaşık makinesine atmamınız gereken 5 ürün…

Plastik dondurma kapları bulaşık makinesine atmamanız gereken ürünler arasında ilk sırdadır. Makineye atacağınız bu plastik kaplar yüksek ısı nedeniyle eriyebilir ve bu eriyen plastikler makineniz için ne yazık ki iyi sonuçlar doğurmaz.

Kristal bardaklar belki de en çok makineye konulan ürünlerin başında gelir. Ancak bu bardaklar hassas bir yapıya sahip olduklarından kolayca kırılabilir. Yıkama esnasında kırılmadan kaynaklı oluşan cam kırıkları da makinenizin arızalanmasına sebep olabilir.

Termos, teflon tavalar ve bıçaklar ise hem bulaşık makinenizin ömrü hem de ürünlerin kullanım kalitesi açısından makineye atmamız gereken ürünler arasında yer alır.