Duyan hemen kaldırıyor! Bakın kapının önünde duran paspas nelere yol açıyormuş

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Evlerimizin girişinde dekoratif bir dokunuş sağlayan kapı önü paspasları, hemen her evin kapısının önünde bulunuyor olsa da taşıdığı o riskler neredeyse kimse tarafından bilinmiyor.

Sizin de kapınızın önünde kapı önü paspası bulunuyorsa hemen kaldırmanızda fayda var. Kimsenin aklına gelmese de meğer bu paspaslar hijyen açısından büyük bir risk taşıyorlarmış.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, bu paspasların zamanla bakteri, küf ve mantar yuvasına dönüşerek sağlığımızı tehdit edebileceğini belirtiyor.

KAPININ ÖNÜNDEN HEMEN KALDIRIN!

Gün içinde dışarıda yüzlerce farklı yüzeye temas eden ayakkabılarımız, kapı paspaslarıyla buluştuğunda adeta bir mikrop istasyonu oluşturuyormuş.

Yapılan araştırmalar, paspasların üzerinde E. coli, salmonella ve stafilokok gibi zararlı bakterilerin bulunabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle yağışlı ve nemli hava koşullarında paspaslar hızla küflenerek solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkarabiliyor.

Özellikle sonbahar ve kış aylarında, kapı önü paspasları sıklıkla nemli hale gelir ve bu da bakteriler ile küflerin üremesi için uygun koşullar yarattığından alerji gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği için düzenli temizlenmesi ya da kullanılmaması gerekiyormuş.