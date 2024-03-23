Duyan hemen kaldırıyor! Bu ürünleri sakın lavabonun altında saklamayın… Evlerdeki küçük ayrıntılar oldukça önemli sonuçlar doğurabilecek ayrıntılar içeriyor. Özellikle mutfak lavabolarının altı saklama alanı olarak kullanılması o eşyalar için hiçte doğru bir alan değilmiş. İşte, lavabo altlarında saklamamanız gereken o eşyalar…

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Mutfak lavabosunun hemen altında yer alan dolap oldukça geniş bir saklama alanı imkanı sunuyor. Ancak her üründe ne yazık ki bu dolapta saklanmak için uygun olmuyor.

Mutfağınızı düzenlerken bu alanı doğru değerlendirmeniz oldukça önemli bir detay. Her ne kadar geniş olduğundan çoğu ürünü saklamak için cazip olan bu yerde saklamamız gereken ürünler var.

Özellikle de kolay ulaşmak istenilen ürünlerin koyulduğu bu alan pratiklik için doğru bir yer olarak gözüküyor olabilir Fakat bazı eşyalar var ki her ne kadar pratiklik düşünülüyor olsa da o dolapta kesinlikle saklanmaması gerekiyor.

Sakın onları lavabo altına koymayın…

İş yaparken genellikle en rahat ulaşılan alan mutfak lavabosunun altıdır. Bu alanda saklanan birçok eşya bulunur ancak kesinlikle o alanda küçük ev aletlerini saklamamınız gerekiyor.

Bu alan oldukça nemli olduğundan elektrikli ev aletleri için doğru bir saklama alanı değildir. Nem, oksitlenmeye neden olabilir ve hassas elektrik bağlantılarına zarar verebilir.

Ayrıca taktığınız cihazın görünür veya görünmeyen herhangi bir yerinde nem varsa da tehlike oluşturabilir. Bu nedenle kahve makinesi gibi küçük ev aletlerini mutfak lavabosunun altında saklamayın.

Bu alanda en çok saklanan ürünler arasında olan ev tipi çamaşır suyu veya diğer tehlikeli kimyasallar ya da yanıcı herhangi bir şey olsun, bunlar yanlış koşullarda kendiliğinden yanabilen maddeler olduğundan orada saklanmaması gerekir.

Yanıcı özelliğinden ötürü bunları serin ve kuru koşullarda muhafaza etmelisiniz. Ayrıca kağıt havlu, kağıt alışveriş poşeti veya sünger gibi ürünleri de koymamalısınız. Çünkü bunlar suyu emer.