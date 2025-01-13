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Duyan herkes aktara koşuyor! Kuru üzümü suda bekletip içerseniz…

Duyan herkes aktara koşuyor! Kuru üzümü suda bekletip içerseniz… Kuru üzüm, sağlığımız için gerçek bir mucize. Peki ya kuru üzüm suyunun faydalarını biliyor musunuz? Günde 1 bardak içince bakın ne oluyor.