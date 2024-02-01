Duyan Nüfus'a koşuyor; Ücretsiz ve 5 dakikalık işlem! Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hayatını kolaylaştıracak önemli bir dönüşüm gerçekleşiyor. İçişleri Bakanlığı'nın 2017'de başlattığı uygulama ile kimlik kartları ve sürücü belgeleri birleştiriliyor.

ensonhaber.com

Türkiye'de kimlik kartı ve sürücü belgesi artık tek bir kartta birleştirilebilecek.

Nüfus müdürlüğüne başvurarak gerçekleşen bu yeni düzenleme, 5 dakikalık hızlı bir süreçle tamamlanıyor.

Yeni kimlik ve ehliyet sahipleri için belge gerekmiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu sayfasından online randevu almak mümkün.

İki belge birleşiyor

Hem kimlik hem de ehliyeti bir arada taşıma konforu, bu yeni düzenleme ile sağlanıyor. Ancak, birleştirme işlemi için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Başvuru sonrasında birleştirme işlemi gerçekleşiyor ve yeni kimlik ile ehliyet, belirtilen adrese kargolanıyor.

Yapılan bu düzenleme, vatandaşlara her iki kartı da taşıma yükünden kurtararak kullanım kolaylığı sağlıyor.