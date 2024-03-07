Duyan o şehre akın edecek! Hem ücretsiz, hem şifa dağıtıyor; Eklem ağrısı, romatizma...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki termal cennet, halkın yoğun ilgisini çekiyor.
Uludağ'ın eteklerinde, maden suyu kazısında bulunan termal su, vatandaşların dikkatini çekerek akın akın ziyaretçi çekiyor.
Üstelik görüntüsüyle adeta Pamukkale’yi aratmıyor.
Alan, 15 yıldır durmadan akan kaplıca suyuyla adeta bir Pamukkale manzarası sunuyor.
Üstelik, ziyaretçilere ücretsiz olarak sunuluyor olması da bölgeye olan ilgiyi artırıyor.
Binlerce kişi, ücretsiz termal ve çamur banyosu için farklı şehirlerden bölgeye akın ediyor.
Birçok şehirden gelen var
İnegöl ilçesi merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıca alanı, geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalarla görsel güzelliğe kavuştu.
Bu çalışmaların ardından alanın popülerliği artarak kulaktan kulağa yayıldı ve farklı illerden gelen vatandaşların uğrak noktası haline geldi.
Hem şifalı, hem ücretsiz
Hafta sonları ise alan adeta kalabalıklaşıyor. Vatandaşlar, piknik yaparken veya suya girerek şifa ararken keyifli vakit geçiriyorlar.
İnegöl'deki bu doğal ve ücretsiz şifa kaynağı, ziyaretçilere hem bedensel hem de ruhsal açıdan ferahlık ve huzur sağlıyor.