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Duyan o şehre akın edecek! Hem ücretsiz, hem şifa dağıtıyor; Eklem ağrısı, romatizma...

Duyan o şehre akın edecek! Hem ücretsiz, hem şifa dağıtıyor; Eklem ağrısı, romatizma... Türkiye’nin gizli cenneti son dönemde herkesin ilgisini çekmeye başladı. Ücretsiz hizmet sunan bu benzersiz yer, adeta şifa dağıtıyor. Eklem ağrıları olan bu şehre akın ediyor.