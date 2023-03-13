e-Devlet Hac Kaydı 2023: Hac kesin kayıt nasıl yapılır? Konaklama ve ödeme seçenekleri... 2023 hac kurasında ismi çıkan hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerini tamamlaması gereklidir. e-Devlet üzerinden yapılabilen hac kesin kayıt işlemi hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, e-Devlet hac kaydı nasıl yapılır? Hac kesin kayıt işlemi nereden yapılır? Konaklama ve ödeme seçenekleri nasıl seçilir? İşte detaylar...

2023 Hac kuraları çekildi, kazanan isimler açıklandı.

Hacca gidecek olan Müslümanların, kesin kayıt işlemleri için gerekli bilgileri tamamlaması gerekiyor.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hac kesin kayıt nasıl yapılır sorusunu yanıtladı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "2023 Yılı #Hac kesin kayıtları işlemlerinde, Havalimanı Seçimi, Hac Konaklama ve Oda Tercihleri işlemlerinizi 13 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00 den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz." denildi.

e-Devlet üzerinden hac kesin kaydı yapacak olan vatandaşlar, işlemlere dair detayları inceliyor.

Hac kesin kayıt ile ödeme ve konaklama seçenekleri de iletilecek.

Peki, 2023 Hac kesin kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar...

Hac kaydı yapmak için;

Hac kura sonuçlarına göre adı çıkanlar, 13-24 Mart tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptırabilecekler.

Öncelikle e-Devlet'e T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Arama butonuna "Hac işlemleri" yazınız. Organizasyon Tercihi ve Kesin Kayıt İşlemleri kısmını tamamlayınız.

Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise diyanetin anlaşmalı olduğu acenteleriyle gerçekleştirebilecekler.