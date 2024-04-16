E-Devlet üzerinden soy ağacına nasıl bakılır? E-devlette bulunan "Soyağacı Oluşturma" hizmeti ile vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağacı oluşturabiliyor. Peki, E-Devlet üzerinden soy ağacına nasıl bakılır? İşte yanıtı...

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1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilerle oluşturulan nüfus kütüklerinde yer alan nüfus kayıtları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortama aktarıldı.

Güçlü bir teknolojik alt yapı ile 1800’lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydını aile bireylerini ve akrabalık bağlarını gösterir soy ağacı bilgilerinin sunulan hizmet ile nüfus müdürlüklerine gitmeden temin edilebilmesi sağlandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile bir soyağacı tasarlayabilecekleri ve diledikleri gibi kişiselleştirebilecekleri "Soy Ağacı Görüntüleme" hizmetini uygulamaya geçirdi.

Peki, E-Devlet üzerinden soy ağacına nasıl bakılır? İşte bu sorunun yanıtı...

E-devletten alt-üst soy belgesini nasıl alabilirsiniz?

T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ya da diğer güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak "https://www.turkiye.gov.tr" adresine giriş yaptıktan sonra “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama” hizmeti üzerinden alt-üst soy belgenizi oluşturabilirsiniz.