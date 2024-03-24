e-Devlet veli randevu sistemi: Okuldan veli randevusu nasıl alınır?

Veliler, çocuklarının eğitim durumu hakkında bilgi almak için öğretmenlerle görüşmek istiyor.
Okula giden anne ve babalar, çoğu zaman öğretmenlerin yoğunluğundan dolayı fırsat bulamıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan yeni bir karar ile artık okul idarecileri ve öğretmenler veliler ile dijital randevu sistemi üzerinden görüşecek.
e-Devlet Randevu Sistemi sayesinde veliler, öğretmenlerin boş vakitlerini öğrenebilecek.
Okuldan veli randevusu nasıl alınır? e-Devlet veli randevusu nasıl alınır? Öğretmen veli görüşmesi randevusu nereden alınır? İşte e-Devlet randevu sistemi...
e-Devlet veli randevusu nasıl alınır?
Randevu sistemini kullanmak isteyen veliler ilk önce okulun resmi internet sitelerine girecek.
Daha sonra sitede yer alan 'Okuldan randevu al' seçeneğine tıklamaları gerekecek.
Bu bölüme e-Devlet hesapları ile giriş yapan veliler randevu alabilecek.
Öğretmenler ve okul idarecilerinin uygun zamanları burada yer alacak.
Veliler, sisteme giriş yaptıktan sonra aktif ve eski randevularını görebilir ve gerektiğinde günü gelmemiş randevularını iptal edebilecek.