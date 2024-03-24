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e-Devlet veli randevu sistemi: Okuldan veli randevusu nasıl alınır?

e-Devlet veli randevu sistemi: Okuldan veli randevusu nasıl alınır? Velilerin öğretmenler ve okul idarecileri ile görüşmelerine imkan sağlayacak olan e-Devlet Randevu Sistemi kullanıma açıldı. Randevu almak isteyen veliler, nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. Peki, veli randevusu nasıl alınır? Okuldan randevu nasıl alınır? Öğretmenle görüşmek için randevu nereden alınır? İşte randevu sistemi ekranı...