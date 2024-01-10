e-Okul kapandı mı 2024? 1. dönem not girişleri bitti mi?

2023-2024 eğitim yılında ilk dönem sona eriyor.
Öğrenciler 22 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline çıkacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem dersleri 5 şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
Karne gününe sayılı günler kala öğrenciler notlarını kesin olarak öğrenmek istiyor.
e-Okul VBS giriş ekranı üzerinden takdir teşekkür hesaplama, karne notu ve ortalamaya bakma ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama görülebiliyor.
Öğrenciler bir yandan da not girişlerinin bitip bitmediğini sorguluyor. Bu nedenle "e-Okul kapandı mı, 1. dönem not girişi bitti mi" soruları gündemde yer alıyor.
Peki 2024 e-Okul sistemi kapandı mı? Not girişleri ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...
e-Okul kapandı mı?
e-Okul notların tamamlanmasının akabinde açık kalmaya devam edecek. Öğrenci ve veliler, karne notlarını buradan görüntüleyebilecek.
Not girişi bitti mi 2024?
Karnelerin basılması adına öğretmenlerin 1-2 gün kala not girişlerini bitirmesi bekleniyor.