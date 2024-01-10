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e-Okul kapandı mı 2024? 1. dönem not girişleri bitti mi?

e-Okul kapandı mı 2024? 1. dönem not girişleri bitti mi? Yarıyıl karnesi alacak olan milyonlarca öğrenci, e-Okul üzerinden notlarını kontrol ediyor. Peki, e-Okul sistemi ne zaman kapanacak? 2024 1.dönem not girişi bitti mi, ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...