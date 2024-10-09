Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli? Discord uygulamasında yaşanan olayların ardından gündeme gelen isimler arasında Ecrin Su Çoban’da yer alıyor. Peki Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar...

Haber Merkezi

Son günlerde gündemin nabzını tutan Discord ile alakalı olarak sosyal medyada dikkat çeken isimlerden biri de Ecrin Su Çoban.

Çoban, depremzedelerle dalga geçtiği, nakliyat şirketi kurarak depremzedeleri dolandırdığı ve kendisine dolandırıcılık amacıyla site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği iddialarıyla gündemde yer alıyor.

Youtuber ve oyunculuk kariyeriyle de tanınan Çoban son günlerin en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor.

Peki, Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya gelen ve genç yaşta büyük bir popülarite yakalayan Türk influencer ve içerik üreticisidir. Kariyerine müzik dünyasında adım atan Çoban, 2018 yılında O Ses Çocuklar yarışması ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı Yarışmada gösterdiği performanslar ile dikkat çeken Ecrin Su, Nil Karaibrahimgil'in Kanatlarım Var Ruhumda isimli şarkısını seslendirerek ilk turda büyük beğeni topladı. Çeyrek finalde Atiye'nin Ya Habibi şarkısı ile yarışan Ecrin Su, yarı finalde ise Gökçe'nin Tik Tak adlı şarkısını seslendirdi, finalde elenerek yarışmaya veda etti.

Kendi adıyla açtığı YouTube kanalında eğlenceli videolar, müzik performansları ve günlük yaşantısından kesitler paylaşarak milyonlarca takipçi kazandı. YouTube'da 1 milyonun üzerinde aboneye ulaşan Ecrin Su, genç yaşına rağmen sosyal medya fenomeni olarak büyük bir hayran kitlesine sahip.

Ecrin Su Çoban, özellikle çocuklar ve gençler arasında popüler olmayı başarmış, müzik kariyerini sosyal medya içerikleri ile birleştirerek geniş kitlelere ulaştı. Aynı zamanda influencer olarak da çeşitli markalarla işbirlikleri yaptı.