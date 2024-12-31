EFT ve havale arasındaki farklar nelerdir?

Hüseyin Topuz

EFT ve havale, bankacılık işlemleri arasında sıkça karşılaşılan iki ödeme yöntemidir.

Her ikisi de bir kişiden diğerine para transferi sağlamaya yönelik olsa da, aralarındaki bazı önemli farklar bulunur.

EFT, bankalar arası yapılan bir ödeme işlemiyken, havale genellikle aynı banka içinde yapılan para transferlerini ifade eder.

İşte EFT ile havale arasındaki farklar;

İşlem Hızı;

EFT

Genellikle işlemler belirli saat dilimlerinde yapılır ve bankalar arası çalışma saatlerine bağlıdır. Yani, hafta sonu veya tatil günlerinde gerçekleştirilen EFT işlemleri bir sonraki iş günü işleme alınabilir.

Havale

Havale işlemleri genellikle aynı bankanın şubeleri veya hesapları arasında yapılır ve anında gerçekleşir. Eğer iki hesap da aynı bankada ise işlem hemen tamamlanır.

İşlem Ücretleri;

EFT

Genellikle banka tarafından işlem ücreti alınır, ancak bu ücret bankaya ve işlem tutarına göre değişiklik gösterebilir.

Havale

Aynı bankada yapılan havale işlemlerinde genellikle ücret alınmaz, fakat bankalar arasında yapılan havalelerde ücret talep edilebilir.

Kapsam ve Kullanım Alanı;

EFT

Bankalar arası yapılan bir işlem olup, farklı bankalar arasında para transferi sağlar. Yani, EFT ile farklı bankalar arasında da para transferi yapılabilir.

Havale

Sadece aynı bankanın hesapları arasında yapılabilir. Eğer gönderici ve alıcı farklı bankalarda ise havale işlemi yapılamaz, ancak EFT yapılabilir.

Yasal Zorunluluklar;

EFT

Bankalar arası yapılan işlemler düzenlemelere tabi olduğu için, EFT işlemlerinde bazen daha fazla kimlik doğrulama ve işlem kontrolü yapılabilir.

Havale

Havale işlemi genellikle daha basit bir işlem olup, aynı bankanın içinde yapılır ve genellikle daha hızlı tamamlanır.

Özetle, EFT daha geniş kapsamlı bir işlem olup, bankalar arasında para transferi yapabilirken; havale genellikle aynı bankalar arasında yapılan hızlı işlemlerdir.