Egea’nın tahtı sallandı! Toyota’dan dev fırsat: 200 bin lira indirim Toyota, Türkiye'deki otomobil pazarında C-HR Hybrid modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Mart ayına dev kampanyayla giriş yapan Toyota, bu modelde fiyatları yaklaşık 200 bin lira indirdi.

ensonhaber.com

Sıfır otomobil almak isteyen birçok vatandaş için Fiat Egea modelleri cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.

Fiat'ın uygun fiyatlı Egea modelleri, Türkiye'deki otomobil pazarında ilgiyle karşılanıyor.

Bu sebeple, birçok kişi Fiat Egea'nın fiyatlarını kontrol ederek uygun bir araç sahibi olmayı hedefliyor.

Ancak, otomobil devi Toyota beklenmedik bir hamleyle piyasaya girdi ve C-HR Hybrid modelinde rekor düşük fiyatlar sundu.

Yayımlanan güncel fiyat listeleri incelendiğinde, Toyota C-HR Hybrid modelinde yaklaşık 200.000 TL indirim geldi.

Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin.

Toyota yeni C-HR Hybrid modelinde dev fırsat!

2024 1.8 Hybrid Passion e-CVT fiyatı: 1.800.000 TL, kampanyalı fiyatı: 1.599.000 TL.

2024 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT fiyatı: 1.980.000 TL, kampanyalı fiyatı: 1.785.000 TL.

2024 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT fiyatı: 2.080.000 TL, kampanyalı fiyatı: 1.890.000 TL.