Eğitim sisteminde yeni yönerge: MEB duyurdu! Bu yenilik A’dan Z’ye tüm kademeleri ilgilendiriyor… Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dönemde yaptığı yeniliklerle gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Tüm kademeleri ilgilendiren bu yenilikle sistem değişecek…

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Milli Eğitim Bakanlığınca eğitimde tüm kademeleri yakından ilgilendiren yeni bir yönerge hazırlandı.

Sisteme dahil olan yenilik düzeni değiştirecek. Öğrenciler için yapılan bu yeni yönerge ile birlikte en az 40 saatlik bir düzenleme gerçekleştirilecek.

Bakanlık, tüm eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri kapsayan “Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi” kapsamında aldığı kararı tüm okullara gönderdi.

Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre bu yönerge, öğrencilerin kendine, ailesine ve topluma saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı, bütün canlılarla birlikte doğaya ve çevreye, nesne ve eşyalara fayda ve estetik katacak kişiler olarak yetişmeleri amacıyla hazırlanmış.

Öğrencilerin bu yenilik ile birlikte, etkili iletişimlerini ve özgüvenlerini geliştirilmeleri adına uygulanması planlanıyor.

Öğrenciler sosyal sorumluluk kulübü kurabilecek

Bu yönerge ile birlikte, okullarda öğretmenler kurulu kararıyla "sosyal sorumluluk kulübü" adı altında öğrenci kulüpleri kurulabilecek.

Bu kulüplerde, sosyal sorumluluk faaliyetleri genellikle ekip çalışması şeklinde gerçekleştirilir. Bir ekipte, farklı sınıf seviyelerinde ve şubelerde okuyan öğrencilerin yanı sıra farklı okullardan gelen öğrenciler de yer alabilecek.