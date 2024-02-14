Eğitim sisteminde yeni yönerge: MEB duyurdu! Bu yenilik A’dan Z’ye tüm kademeleri ilgilendiriyor…

Milli Eğitim Bakanlığınca eğitimde tüm kademeleri yakından ilgilendiren yeni bir yönerge hazırlandı.
Sisteme dahil olan yenilik düzeni değiştirecek. Öğrenciler için yapılan bu yeni yönerge ile birlikte en az 40 saatlik bir düzenleme gerçekleştirilecek.
Bakanlık, tüm eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri kapsayan “Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi” kapsamında aldığı kararı tüm okullara gönderdi.
Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre bu yönerge, öğrencilerin kendine, ailesine ve topluma saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı, bütün canlılarla birlikte doğaya ve çevreye, nesne ve eşyalara fayda ve estetik katacak kişiler olarak yetişmeleri amacıyla hazırlanmış.
Öğrencilerin bu yenilik ile birlikte, etkili iletişimlerini ve özgüvenlerini geliştirilmeleri adına uygulanması planlanıyor.
Öğrenciler sosyal sorumluluk kulübü kurabilecek
Bu yönerge ile birlikte, okullarda öğretmenler kurulu kararıyla "sosyal sorumluluk kulübü" adı altında öğrenci kulüpleri kurulabilecek.
Bu kulüplerde, sosyal sorumluluk faaliyetleri genellikle ekip çalışması şeklinde gerçekleştirilir. Bir ekipte, farklı sınıf seviyelerinde ve şubelerde okuyan öğrencilerin yanı sıra farklı okullardan gelen öğrenciler de yer alabilecek.