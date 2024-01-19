Ehliyet maliyeti 2024! Ehliyet kursu ve harcı ne kadar, kaç lira? 2024 yılında sürücü belgesi almayı planlayanlar, ne kadara mal olacağını hesaplıyor. Peki araba ve motor ehliyet kursu kaç TL? Toplam ne kadar tutar? Ehliyet kursu ne kadar? İşte 2024 yılı ehliyet maliyeti...

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Henüz ehliyeti olmayan veya yeni reşit olan binlerce vatandaş, 2024 yılında ehliyet sahibi olmacak.

Trafiğe çıkmak için gün sayan adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulacak ardından vergi ve harçları ödeyerek sürücü belgesine kavuşacak.

1 Ocak 2024’den itibaren geçerli olmak üzere; ehliyet masrafı 20 bin liraya ulaşıyor.

Peki ehliyet kursu ne kadar, kaç TL? 2024 ehliyet harç ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

Ehliyet kursu ne kadar 2024

2024 yılında ehliyet kursu ücretlerinin 10-15 lira arasında değişiyor. Semte ve alınacak olan ehliyet tipine bağlı olarak kurs bedelleri belirleniyor.

Ehliyet harç ücreti 2024

Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

Sonuç olarak, bu yıl ehliyet almanın bedeli 20 bin lirayı bulacak.