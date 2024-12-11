Ehliyet yaşı kaça indi? Araç (B1) ve motor (A2) ehliyeti almanın yaşı 2025

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Her yıl binlerce vatandaşlar sürücü belgesini alıp trafiğe çıkıyor.

Ancak bunu tamamlamak için bir yaş sınırı bulunuyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte ehliyet kurallarında önemli değişiklikler yapıldı. Bazı ehliyet sınıflarında yaş düzenlemesiyle ilgili yeni getirildi.

Peki, Ehliyet yaş sınırı düştü mü, yaş sınırı kaça düştü? Ehliyet yaş sınırı düştü mü, yaş sınırı kaça düştü? İşte araç (B1) ve motor (A1,A2) ehliyetlerinde yeni yaş sınırları...

EHLİYET YAŞ SINIRLARI 2025

Yeni karara göre, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18'den 16’ya, D sınıfı ehliyetler ise 26'dan 24’e düşürüldü.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 yaş olarak belirlenirken A sınıfı sürücü belgesi için istenilen yaş sınırı 20’dir.

C, CE, D1 ve D1E ehliyeti için isteyen yaş şartı 21 iken D ve DE ehliyet sınıfları için istenen minimum yaş sınırı 24’tür.