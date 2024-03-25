Haberler



Bilgi



Ehliyetle oy kullanılır mı 2024? İşte kimlik yerine geçen belgeler

Ehliyetle oy kullanılır mı 2024? İşte kimlik yerine geçen belgeler Kimlik kartını unutan veya kaybeden vatandaşların merak ettiği konulardan biri "ehliyetle oy kullanılır mı" oldu. Peki, ehliyet oy kullanırken geçerli mi, sayılır mı? Ehliyetle oy kullanılır mı? İşte yanıtı...