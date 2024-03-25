Ehliyetle oy kullanılır mı 2024? İşte kimlik yerine geçen belgeler

Türkiye, 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor.
Yerel yöneticilerini seçecek olan seçmenler, kimlik kartları ile oy kullanacak.
Kimliğini kaybeden, unutan veya yeni kimlik bekleyen vatandaşlar, oy verirken ehliyetin geçerliliğini merak ediyor.
Bu durumda, "ehliyetle oy kullanılır mı" sorusu bir seçenek olarak gündeme geliyor.
Yüksek Seçim Kurulu, oy kullanırken kimlik yerine ibraz edilebilecek belgeleri açıkladı.
Peki, ehliyet oy kullanırken geçerli mi? Sürücü belgesi ile oy verilir mi? İşte yanıtı...
Ehliyetle oy kullanılır mı 2024
Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunludur.
Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgelerdir.
Böylelikle vatandaşlar, ehliyetleriyle oy kullanabilmektedir.