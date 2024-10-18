Ekim ayı PPK faizi: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

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Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararları, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmesi için oldukça önemli bir yer tutuyor.

Merkez Bankası tarafından her ay açıklanan faiz oranı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz saatlerde Merkez Bankası tarafından Ekim ayına ilişkin olan faiz kararı da açıklandı.

Kararın açıklanmasının ardından faizde son durum ve yıl sonu faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte, tüm detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen ekim ayı faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.