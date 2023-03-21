Ekinoks nedir? 21 Mart ekinoksu özellikleri neler, bugünde ne yaşanır? 21 Mart İlkbahar ekinoksunun özellikleri merak ediliyor. Her sene 21 Mart tarihinde yaşanan ekinoksta gündüz ile gece eşitleniyor. Söz konusu tarih Kuzey Yarım Küre'de ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilmekte. Peki ekinoks nedir?

21 Mart ekinoks gününde bugünün özellikleri merak ediliyor. Gündüz ile gecenin eşit olması anlamına gelen bu doğa olayı senede iki defa gerçekleşmekte. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde meydana gelen bu durum, Kuzey Yarım Kürede ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilmekte. Bugün aynı zamanda Nevruz tarihi olarak da kutlanmakta. İşte hakkında merak edilenler...

21 Mart ilkbahar ekinoksu nedir?

21 Mart İlkbahar Ekinoksu günü, güneş ışınları ekvatora dik açı yani 90 derece ile gelir. Gündüz ve gecenin birbirine eşitlendiği bugünde, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmiş olur.

Bu sayede gün ışığı, iki yarımküre arasında da eşit şekilde paylaşılır. Böylece 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile beraber Güney Yarım Küre'de geceler gündüzlerden daha uzun süreli olmaya başlar.

Aynı şekilde Kuzey Yarım Küre'de ise gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar.

Güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği bugünde, Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelmektedir. Ayrıca dünyadaki durgun sularda gel-git genliği artış göstermektedir.

Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcı olarak ifade edilmektedir.