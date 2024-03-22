Ekmeğin yanına birer tutam ekleyin, küfe son verin… Ekmek, en sık tüketilen besinlerin başında gelen ve bekletildiğinde kısa süre içinde küflenmeye başlayan besinlerin başında gelir. İşte, ekmeğin yanına ekleyeceğiniz o baharatlarla ekmekleriniz küften uzak kalacak…

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En sık tüketilen ve küflenmeye meyilli besinlerden başında gelen ekmek, ortam koşullarına göre bozulmaya başlayabilir. Özellikle saklandığı yerler nemliyse bu durum mikroorganizmaların çoğalmasına neden olur ve böylelikle ekmek üzerinde küf oluşumu meydana gelir.

Hijyenik olmayan saklama yöntemleri arasında, uzun süre dışarıda bekletmek, hava koşulları gibi durumlar küflenmeyi hızlandırır. Ancak eklemlerinizin yanına koyacağınız o baharatlar sayesinde küflenme derdine bir son verebilirsiniz.

Birer tutam yanına koyun…

Ekmeği sakladığını alanın etrafına birer tutam tuz ve karbonat koymak ekmeğinizin raf ömrünü uzatacaktır. Uygun koşullarda sakladığınızda ise daha uzun bir süre taze kalmasını sağlayabileceksiniz.

Bu sebepten ekmeğinizi hava almayacak bir kapta yanına tuz ve karbonat koyarak sakladığınızda hem küften kurtulmuş olacak hem de ekmeklerinizi bayatlamadan daha uzun süre saklama imkanı bulacaksınız.