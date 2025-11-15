EKPSS 2026 ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere engelli bireyler için özel hazırlanan EKPSS için geri sayım başladı.

2026 yılında EKPSS'ye girecek olan vatandaşlar, başvuru ve sınav sürecini araştırıyor.

Görme, işitme, zihinsel, ortopedik gibi farklı engel gruplarına göre uyarlanmış sınav materyalleri kullanılan EKPSS; ÖSYM tarafından düzenleniyor.

Peki; EKPSS 2026 ne zaman yapılacak? EKPSS başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte, sınav takvimine ilişkin bilgiler...

EKPSS 2026 NE ZAMAN

EKPSS başvuruları; 4‐24 Şubat 2026 tarihleri arasında, mazereti olanlar için geç başvuru; 3‐4 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

19 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak sınavın sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.

Kura başvuruları; 28 Nisan‐13 Mayıs 2026 tarihleri arasında, mazereti olanların geç başvuruları; 3-4 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.

EKPSS BAŞVURU ŞARTI

EKPSS'ye katılmak için adayların en az %40 oranında engel durumu olması gerekmektedir. Engelli sağlık raporunda belirtilen oran, bu sınav için başvurabilmek adına en önemli belgedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu, başvuru sırasında istenen en önemli belgedir. Adayın engel durumunun tam olarak ne olduğunu ve oranını gösterir.