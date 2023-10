Eksik ürün sonu oldu! 8 Ekim Masterchef All Star'a veda eden isim.. TV8'in sevilen yarışma programı Masterchef All Star'da dün gece heyecan dolu bir eleme gerçekleşti. Eksik ürün kullanan yarışmacı, Masterchef'e veda etti. İşte 8 Ekim Masterchef All Star'da elenen isim...

ensonhaber.com MasterChef All Star'da 8 Ekim akşamı büyük bir heyecan yaşandı. Yarışmanın bu bölümünde bir yarışmacı, hayallerine bir adım daha yaklaşma şansını kaybetti. Peki, MasterChef All Star 8 Ekim 2023 eleme adayları arasından kim gitti? İkinci etaba kalan isimler belli oldu Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in titiz değerlendirmeleri sonrasında yaratıcılık etabında eleme potasına giren yarışmacılar belirlendi. İkinci etaba kalan isimler Eda, Alican, Ayaz ve Tanya oldu. Tabaklarını sunan yarışmacılar, Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in titiz değerlendirmelerine tabi tutuldu. Son etapta eksik ürün kullanmış olan bir yarışmacı, MasterChef All Star yarışmasına veda etti. İşte o isim… Masterchef All Star kim elendi? Tanya ve Alican başarılı tabakları sayesinde eleme potasından kurtuldu. Son ikiye kalan Ayaz ve Eda arasından eksik ürün kullanan Eda, Masterchef’e veda etti.