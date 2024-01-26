Eksik yattıysa dikkat! Zamlı maaş almak için... En düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi ancak vatandaşlar hesaplarında 7 bin 500 lira ödeme görüyor. Bu konuda detayları araştıranlar "emekli maaşım neden eksik yattı" sorusuna yanıt arıyor. İşte zamlı maaş ödemelerinde son durum...

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"Maaşım eksik yattı", milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor.

Açıklanan zam oranına göre en düşük emekli maaşı 7.500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Ancak, emeklilerin banka hesaplarına yatan miktarlar değişmedi.

Bu ayın maaşlarını kontrol eden emekliler, hesaplarında 10 bin lira yerine 7.500 lira gördüklerini ifade ediyor.

Zamlı maaşlarını alamayan emekliler "neden eksik yattı" sorusuna yanıt arıyor.

2 bin 500 lirası eksik olan vatandaşlar Şubat ayında mı ödeme alacak, zamlı maaşlar ne zaman yatacak, maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Zamlar neden yatmadı

En düşük emekli maaşı alanlar ocak ayında 7 bin 500 TL üzerinden ödeme aldılar.

En düşük maaşın 10 bin TL’ye yükseltilmesi ile birlikte bu gruptakiler 2 bin 500 TL zam farkı alacaklar.

Emeklilerin maaşlarına yapılan zamların yasalaşmasının ardından Şubat ayında hesaplara yansıtılması bekleniyor.