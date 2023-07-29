El Clasico ne demek? Barcelona-Real Madrid maçlarına neden El Clasico denir? Dünyaca ünlü iki futbol takımının oynadıkları maçlara seyirciler El Clasico adını takmıştır. El Clasico nedir? Barcelona ve Real Madrid takımlarının karşılaşmalarına neden El Clasico denmektedir? İşte yanıtı...

İki İspanyol devi Real Madrid ile Barcelona ABD'deki hazırlık turnuvasında kozlarını paylaşacak. Bu El Clasico mücadelesi Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 00:00'da oynanacak.

Karşılaşma öncesinde Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını açıkladı.

"El Clasico" kavramı, merak konusu oldu. El Clasico ne demek? Barcelona-Real Madrid maçlarına neden El Clasico denir? detaylar haberimizde...

El Clasico nedir

El Clásico, El derbi Español ve El Clàssic adlarıyla da bilinen, Katalan takımı FC Barcelona ile İspanyol takımı Real Madrid CF'nin karşılaştığı futbol maçlarına verilen addır.

Futbol severler, El Clasico denildiğinde Barcelona-Real Madrid maçı olduğunu bilirler. Bu maçlar, dünyanın en büyük derbisidir.

El Clasico aslına bakılırsa futbol mücadelesinden çok bir simgedir. Beraberinde sosyal, kültürel ve siyasal tartışmalar getirir.