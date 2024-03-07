Eldeki soğan kokusunu geçirmek için bakın ne yapmak gerekiyormuş Ellerinizi kaç kere yıkarsanız yıkayın, soğan kokusundan hala kurtulamıyorsanız çözüm çok basit. İşte eldeki soğan kokusunu geçiren basit yöntem...

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Mutfakta soğan veya sarımsak doğradıktan sonra ellerinize sinen kokudan kurtulmak bazen zulüm olabiliyor.

Ellerinizi kaç kere yıkarsanız yıkayın yine de elinizdeki o sarımsak ya da soğan kokusunu çıkaramazsınız.

Bazı gıdaların kokusu onları soyduğumuz zaman asilik moleküler salgıladıkları için üstünüze siner.

Yıkama ellerinizi temizler belki ama kötü kokudan arındıramaz. Aslında su işleri daha da kötü hale getirir.

Çünkü moleküllerle etkileşime girerek kokunun daha da keskinleşmesi neden olur.

Bu kokulardan kurtulmanın basit bir yolu bulunuyor. Eğer bu kokulardan kurtulmak istiyorsanız vereceğimiz tüyoyu deneyin...

Bu kokulardan kurtulmanın en iyi yolu ellerinizi tencere, tava, çatal, bıçak veya fırın tepsisine sürmektir.

Paslanmaz çelikten yapılan bu malzemeler bu tip kokuları çıkarmada son derece etkilidir.

Bu yöntem kokuları temizlemekte o kadar başarılı ki bazı girişimciler paslanmaz çelikten sabun bile üretmiştir.