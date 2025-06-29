Elektrikli araç sahipleri bayram edecek! A101 ucuza şarj istasyonu getiriyor: İşte fiyatı

A101, 3 Temmuz 2025 aktüel ürün kataloğuyla yaz mevsiminin ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için dopdolu bir liste hazırladı.

Yeni haftada raflara gelecek ürünler arasında plaj ve kamp tutkunlarını sevindirecek ekipmanlar başrolde yer alıyor.

Plaj sezonunu kaçırmak istemeyenler için şezlong, plaj şemsiyesi, kamp sandalyesi ve salıncak gibi yazlık ürünler uygun fiyatlarla sunulurken, doğa severler için kamp çadırı ve taşıması kolay ekipmanlar da dikkat çekiyor.

Bu hafta öne çıkan bir diğer yenilik ise elektrikli araç sahiplerine özel olarak satışa sunulacak şarj istasyonu. Giderek yaygınlaşan elektrikli araç kullanımıyla birlikte A101, teknolojik ihtiyaca da yanıt vererek bu alandaki talebi karşılamayı hedefliyor.

Ürünler 3 Temmuz’dan itibaren A101 mağazalarında ve online platformda satışa sunulacak.

İşte A101 indirim kataloğu: