Elektronik sigara kullananları üzen haber! Resmen yasaklanıyor... İngiltere'nin elektronik sigara ürünlerine karşı başlattığı mücadele kapsamında, tüm elektronik sigara satışlarında çeşitli kısıtlamalar uygulanacak...

ensonhaber.com

İngiltere hükümetinin tütün ve elektronik sigara ürünlerine karşı başlattığı mücadele kapsamında, tüm elektronik sigara satışlarında çeşitli kısıtlamaların uygulanmasına karar verildi.

İngiltere'de ülke genelinde tek kullanımlık elektronik sigaraların çocuklara satışı yasaklanacak.

Geçtiğimiz yıl İngiltere’de "sigarasız nesil" sloganıyla başlatılan girişim kapsamında, 1 Ocak 2009'dan sonra doğan kişilere sigara satışının yasaklanacağı açıklanmıştı.

İngiltere hükümeti, gençlerde elektronik sigara kullanımının artmasının ardından mücadele planının bir parçası olarak tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanacağını açıkladı.

Ayrıca tek kullanımlık olmayan elektronik sigaranın çocuklara pazarlanmasını ve reşit olmayanlara satışını engellemek için de farklı önlemler alınacak.

Çocuklara bu ürünleri satanlara 2 bin 500 sterlin lira ceza kesileceği belirtildi.