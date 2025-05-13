Elinde olan atıyor! Ünlü Türk markasına ait baharat raflardan kalkıyor

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Almanya merkezli Nergiz Grossmarkt GmbH, bünyesindeki Gülcan markasına ait toz zencefiller raflardan kalkıyor.

Almanya’nın resmi tüketici uyarı platformu lebensmittelwarnung.de üzerinden yapılan uyarılarda “İngwer Gemahlen” (toz zencefil) ürünü için acil geri çağırma kararı alındığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde ürünlerde yüksek oranda Bacillus cereus bakterisinin tespit edildiği belirtildi. Bu bakterinin insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği vurgulandı.

RİSK TAŞIYOR

Tüketici uyarı platformu üzerinden yapılan duyuruda, söz konusu mikrobiyolojik bulgunun halk sağlığı açısından tehdit oluşturabilecek seviyede olduğu vurgulandı.

Bacillus cereus bakterisinin ise, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde mide bulantısı, kusma ve ishal gibi şikayetlere yol açabiliyor.

Geri çağrılan toz zencefil ürünüyle ilgili detaylar şu şekilde:

Ürün adı: Gülcan Ingwer Gemahlen (150 gram)

Ambalaj: Şeffaf plastik kutu

Üretici firma: Nergiz Grossmarkt GmbH

Etkilenen parti numaraları ve son tüketim tarihleri:

AF-GP-0224 G840: 03.09.2028, 12.12.2028, 03.02.2029

AF-GP-0224 G672: 11.02.2029