Elleri şıp şıp terleyenler 1 saatte kurtulacak! İşte tek doğal çözüm... Ellerdeki aşırı terleme, tıp dünyasında "hiperhidroz" olarak adlandırılır. Günlük yaşamı oldukça zorlaştıran el terlemesinden kurtulmak isteyenler, cerrahi yöntemler ile karşılaşmakta. Ancak doğal yolla bir kurtuluş da mümkün... İşte yaklaşık bir saatte el terlemesine doğal çözüm için detaylar haberimizde...

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İmza atmak, sınava girmek, biriyle el sıkışmak sizin için eziyet mi...

Dokunduğunuz her şeyi ıslatmaya son!

Aşırı el terlemesi, tıp literatüründe "palmoplantar hiperhidroz" olarak adlandırılan bir durumdur. Bu durum, kişinin ellerinin veya ayaklarının normalden çok daha fazla terlemesi ile karakterizedir.

Aşırı terleme genellikle stres, heyecan, sıcak hava, baharatlı yiyecekler veya kafein gibi tetikleyici faktörlere tepki olarak ortaya çıkar.

Aşırı el terlemesi genellikle kişinin günlük yaşamını etkileyebilir ve sosyal aktiviteleri sınırlayabilir.

İlaç ve cerrahi müdahale yerine el terlemesinden doğan bir yöntemle kurtulmak isteyenler buraya.

İşte saatler içinde etkisini gösterecek olan o şifa...

Kına yakın

El terlemesine ne iyi gelir sorusunun cevabı, kına!

Ellerinize düzenli kına yakmak, aşırı terleme sorununun önüne geçebilir.

Özellikle biraz sirke katacağınız kına, el ve ayaklarınızın aşırı terlemesini engelleyecektir.