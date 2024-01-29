Elleri şıp şıp terleyenler 1 saatte kurtulacak! İşte tek doğal çözüm...

İmza atmak, sınava girmek, biriyle el sıkışmak sizin için eziyet mi...
Dokunduğunuz her şeyi ıslatmaya son!
Aşırı el terlemesi, tıp literatüründe "palmoplantar hiperhidroz" olarak adlandırılan bir durumdur. Bu durum, kişinin ellerinin veya ayaklarının normalden çok daha fazla terlemesi ile karakterizedir.
Aşırı terleme genellikle stres, heyecan, sıcak hava, baharatlı yiyecekler veya kafein gibi tetikleyici faktörlere tepki olarak ortaya çıkar.
Aşırı el terlemesi genellikle kişinin günlük yaşamını etkileyebilir ve sosyal aktiviteleri sınırlayabilir.
İlaç ve cerrahi müdahale yerine el terlemesinden doğan bir yöntemle kurtulmak isteyenler buraya.
İşte saatler içinde etkisini gösterecek olan o şifa...
Kına yakın
El terlemesine ne iyi gelir sorusunun cevabı, kına!
Ellerinize düzenli kına yakmak, aşırı terleme sorununun önüne geçebilir.
Özellikle biraz sirke katacağınız kına, el ve ayaklarınızın aşırı terlemesini engelleyecektir.