Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman ve nerede yapılacak? Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü hakkında aramalar hız kazandı. İşte dünyanın merakla beklediği kafes dövüşünün merak edilenleri..

Mark Zuckerberg ile Elon Musk arasındaki kafes dövüşü iddialarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dünyaca ünlü iki ismin gerçekten dövüşüp dövüşmeyeceği merak edilirken Elon Musk'tan konu hakkında bir paylaşım geldi.

Elon Musk, Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünün adını X olarak değiştirdiği Twitter'dan canlı yayınlayacağını ve gelirini ise gaziler derneğine bağışlayacağını açıkladı.

Elon Musk, geçtiğimiz ay Twitter hesabından "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım" demiş, Mark Zuckerberg'de bu paylaşıma "Konumu gönder" yanıtını vermişti.

İlk olarak şaka olduğu düşünülen iddiaların ciddileşmesinin ardından Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Peki iki ismin karşı karşıya geleceği kafes dövüşü ne zaman ve nerede yapılacak? İşte yanıtı..

Kafes dövüşü ne zaman ve nerede yapılacak?

Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşünün İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan 2000 yıllık Kolezyum'da yapılacağı iddia edildi.

İkilinin karşı karşıya geleceği iddia edilen diğer yer ise Las Vegas oldu. Elon Musk ve Mark Zuckerberg bu konu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Dövüşün günü ve saati hakkında da iki taraftan henüz bir açıklama gelmedi.