Emekli banka promosyon başvurusu 2024: Promosyon başvurusu nasıl yapılır? 28 Mart'ta gerçekleştirilecek olan emekli banka promosyonları için başvurular başladı. Kamu bankalarından maaş alan emekliler, banka promosyonu için başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

ensonhaber.com

28 Mart tarihinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan banka promosyonları için başvurular Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlandı.

Maaşlarını kamu bankalarından alan milyonlarca emekli, promosyon başvurusunun nasıl yapacağını araştırmaya başladı.

Emeklilere maaşlarına göre belirlenecek 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödenecek.

Peki, banka promosyon başvurusu için şubeye gitmeye gerek var mı yoksa mobil uygulama veya internet üzerinden başvuru yapılabilir mi?

İşte merak edilenler...

Banka promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Emekli vatandaşlar, banka promosyon ödemesine başvurularını en yakın banka şubelerinden, internet sitesinden veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Başvurularını gerçekleştiren emeklilerin promosyon ödemeleri 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacak.