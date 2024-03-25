Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Nisan maaşı tarihi 2024! Ramazan Bayramı'na kavuşmaya gün sayan vatandaşlar bayramdan önce emekli maaşlarını alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, nisan maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Detaylar haberimizde...

ensonhaber.com

11 Mart'ta idrak edilmeye başlayan Ramazan, 9 Nisan'da sona erecek ve Ramazan Bayramı kutlanacak.

Ayın ilk günlerine denk gelen bayram dört gözle bekleniyor.

Milyonlarca insan 9 günlük bayram tatilinin keyfini çıkaracak.

Öte yandan emeklilerin merak konusu ise maaşlar oldu.

SSK emeklilerinin maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları 25 ve 28'i arasında ödenirken memur maaşları ise her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor.

Emekli vatandaşlar maaşlarını bayramdan önce alacak mı, emekli maaşları erken yatacak mı sorusu gündeme geldi.

Peki, maaşlar erken yatacak mı? Nisan maaşı bayramdan önce ödenecek mi? İşte detaylar...

Emekli maaşları erken ödenecek mi?

Geçtiğimiz yıllar bakıldığında bayrama yakın maaş tarihlerinde erken ödemeler yapılmıştı.

2024 yılında emekli ve memur maaş ödemelerinin öne çekilmesine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ödemelerin bu tarihlerden önce yapılması da bekleniyor.