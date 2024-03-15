Emeklinin tek imzasına faizsiz 15.00 TL! Duyan o bankaya koşuyor...

Enflasyonun yükselişi ve alım gücünün düşmesi, vatandaşlara nakit sıkıntısı yaşatıyor.
Özellikle emekliler, maaşlarını yetiremediklerinde krediye yöneliyor.
"Emekli maaşımla öderim" diyerek kredi çekmek isteyenler, yüksek faizlerle karşılaşıyor.
Oysa birçok banka, emeklilerin tek imzasıyla 0 faizli kredi imkanı sunuyor.
15 bin liraya kadar varan tekliflerde sıfır faiz uygulanıyor.
İşte emekliler için faizsiz kredi seçenekleri...
Albaraka
Finansman Tutarı: 250- 15.000 TL
Vade: 1-6 ay
Aylık Kar Oranı: %0
ING
Finansman Tutarı: 5.000 TL
Vade: 6 ay
Aylık Kar Oranı: %0
ON
Finansman Tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Aylık Kar Oranı: %0
Türkiye İş Bankası
Finansman Tutarı: 30.000 TL
Vade: 3 ay
Aylık Kar Oranı: %0
Akbank
Finansman Tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Aylık Kar Oranı: %0
QNB Finanbank
Finansman Tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Aylık Kar Oranı: %0