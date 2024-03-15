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Emeklinin tek imzasına faizsiz 15.00 TL! Duyan o bankaya koşuyor...

Emeklinin tek imzasına faizsiz 15.00 TL! Duyan o bankaya koşuyor... Emekli vatandaşlara sunulan sıfır faizli krediler, 15 bin lirayı buluyor. İhtiyaç durumunda faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyenler için banka seçenekleri haberimizde...