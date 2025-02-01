Emekliye müjde verildi; Maaşa ek 25.000 TL ödeme yapılacak

Haber Merkezi

2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan %15,75’lik zam sonrası bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncellemeye başladı.

Emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar arasında ING Bank da yerini aldı ve yeni promosyon kampanyasını duyurdu.

Emekli maaşlarını ING Bank’a taşıyanlar, güncellenmiş promosyon ödemelerinden yararlanabilecek.

Banka, sunduğu avantajlarla emeklilere ek gelir sağlamayı hedefliyor.

20.000 TL'YE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ

Emeklilere yönelik promosyon yarışında ING Bank, iddialı bir kampanya ile öne çıkıyor. SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING Bank’a taşıyanlar, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilecek.

Üstelik ek avantajlardan yararlanan emekliler için toplam promosyon tutarı 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. İşte maaşlara göre ödeme tutarları: