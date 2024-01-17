En az fırçalama kadar etkili! Bu beş besinle ağız kokusundan eser kalmıyor… Gün içinde dişlerimizi fırçalama imkanı bulamadığımız çoğu yerde ağız kokusu büyük bir sorun olabiliyor. İşte, bu beş besini tüketmeniz dişlerinizi fırçalamanızla neredeyse eş değer…

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Gün içinde tükettiğimiz yiyecekler ağız kokusuna neden olabilir. Hele birde toplu ortamlarda bulunuyorsak bu sorun daha da büyük bir hal alıyor.

Dişlerinizi fırçalama imkanınızın bulunmadığı, ama ağız kokusundan muzdarip olduğunuz anlarda bu beş besinden birini tüketmekte sizi kurtarmaya yardımcı olacak. İşte, o besinler…

1-Yeşil çay

Ağız kokusunu hızlı bir şekilde gidermek için birkaç doğal çözüm bulunmaktadır. Bu çözümlerden biri olan yeşil çay, içerdiği kateşinler sayesinde antibakteriyel etkilere sahiptir ve vücudu çeşitli enfeksiyonlardan koruma potansiyeline sahiptir. Araştırmalar, kateşinlerin özellikle Streptococcus mutans bakterisinin ağızdaki büyümesini engellemede etkili olduğunu göstermiştir.

2-Elma

Taze meyve ve sebzeler, tükürük üretimini teşvik ederek ağız hijyenini artırabilir. Bu da kötü kokuya neden olan bakterileri azaltmaya yardımcı olur. Özellikle yemekten sonra bir elma tüketmek, diş temizliğini destekler ve ağız kokusuna sebep olabilecek yiyecek parçacıklarını uzaklaştırmaya yardımcı olabilir.

3-Limon ya da portakal

Sabahları ağız kokusuyla karşılaşıyorsanız, bir çözüm olarak uyanır uyanmaz bir bardak suya biraz limon suyu sıkıp içmeyi deneyebilirsiniz. Eğer dışarıdaysanız ve yemek sonrasında taze bir nefes arıyorsanız, bir limon dilimi çiğneyebilir veya çantanızda bir portakal bulundurabilirsiniz. C vitamini ve turunçgillerden elde edilen yüksek tükürük üretimi, nefesinizi hemen tazelemeye yardımcı olabilir.

4-Fesleğen

Fesleğen, maydanoz gibi kükürt bileşiklerini parçalayan polifenoller içerir, bu da sarımsak kokusunu azaltmaya yardımcı olabilir. Akşam yemeğinden sonra bir fesleğen yaprağı çiğneyebilir ve ekstra taze nefes için ardından bir bardak su içebilirsiniz.

5-Su

Zor bir durumdaysanız ve nefes tazeleyici yiyecek veya içeceklere ulaşamıyorsanız, belki de en kolay ulaşabileceğiniz su her zaman yardımcınız olabilir. Yiyecek artıklarını temizlemek ve ağızdaki pH dengesini düzeltmek için ağzınızı çalkalayabilir, ağız kuruluğundan kaynaklanan kötü nefesi önlemek için gün boyunca bol su içebilirsiniz.